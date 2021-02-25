İstanbul Eczacı Odası Başkanı’ndan vitamin ve gıda takviyesi uyarısı: Sahte ve bozuk ürünlere dikkat

İnternette satılan vitamin ve gıda takviye ürünlerinin bazılarının sahte bazılarının ise bozuk olduğuna dikkat çeken eczacılar, bu ürünlerin sadece eczanelerde satılması için çağrı yaptı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Sahte ve bozuk ürünlerin insan sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri var" dedi.

Koronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen birçok kişi vitamin ve gıda takviye ürünlerine yöneldi. Eczacılar, internet ve marketlerden temin edilen vitamin ve gıda takviye ürünlerini eczanelerde satılanlarla karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda bazı ürünlerin sahte, bazılarının ise kötü saklanma koşullarından dolayı bozulmuş olduğu tespit edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Eczacı Odası, vitamin ve gıda takviye ürünlerinin sadece eczanelerde satılması için mevzuat değişikliği talebiyle Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bir çağrıda bulundu. Market ve internet ortamında bozulmuş, tağşiş edilmiş veya sahte ürünler satıldığını ve bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtilen çağrıda, “Sağlığa yönelik takviyelerin eczane dışı kanallardan satılması halk sağlığı ve kamu yararı açısından ciddi sorunlar teşkil edeceğinden, bu ürünlerin sadece eczaneler-de satılması için gerekli mevzuat değişikliği ivedi olarak yapılmalıdır” ifadesi kullanıldı. Talep edilen mevzuat değişikliği için ayrıca eczacılar tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde iki günde 2 bin 326 eczacı tarafından Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na elektronik posta ile başvuru yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Bazı vatandaşlarımız internet veya marketlerde satılan vitamin ve gıda takviye ilaçlarını eczacı arkadaşlarımıza gösterdi. İnternetten alınan bu ürünleri eczanelerde satılanlarla karşılaştırdığımızda bir kısmının sahte olduğunu, bir kısmının da kötü saklanma koşullarından dolayı bozulmuş anladık. Bu tarz ürünlerin insan sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri var. Bozulmuş, sahte veya tağşiş edilmiş ürünleri kullanan kişiler her türlü sağlık sorunu ile karşılaşabilir. Özellikle kronik hastalıktan dolayı sürekli ilaç kullanan vatandaşlarımız için bu risk daha fazla. Eczanelerde ilaçlar belli bir derecede muhafaza ediliyor. Ayrıca eczaneler sıkı bir şekilde denetleniyor. Ancak vitamin ve takviye ürünlerinin satıldığı diğer kanalların bu ürünleri muhafaza ettiği yerlerde yeterince kontrol ve denetim yapılmıyor. Bu yüzden vitamin ve gıda takviyelerinin sadece eczanelerde satılması için mevzuat değişikliği yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.