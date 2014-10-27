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Kültür-Sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda istifa

Sansür tartışmaları nedeniyle Devlet Tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt'un ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar'da istifa etti

27 Ekim 2014 14:08

Güneş Batarken Bile Büyük oyunuyla ile ilgili başlayan sansür tartışmaları nedeniyle görevinden istifa eden Devlet Tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt'un ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünü yürüten Şakir Gürzumar da görevinden istifa etti.

Radikal'de yer alan habere göre, altı sezondur İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünü yürüten Şakir Gürzumar bu sabah Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne istifasını sundu.

Geçtiğimiz günlerde Güneş Batarken Bile Büyük oyunuyla ile ilgili başlayan sansür tartışmaları nedeniyle görevinden istifa eden Devlet Tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt'un yerine Nejat Birecik getirilmişti.

Gürzümar'ın bu tartışmalar kapsamında mı istifa edip etmediğiyse henüz bilinmiyor.

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