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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nü istifaya Kültür Bakanlığı mı zorladı?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un ani istifası CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tarafından TBMM gündemine taşındı

15 Ekim 2014 23:15

Kültür Bakanlığı Bürokratları istifayı mı zorlanıyor?
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt’un İstanbul’da sergilenen 'Güneş Batarken Bile Büyük' oyununun orijinal metninde küfürlü ve erotik ifadeler bulunduğu gerekçesiyle sansürlenmesine tepki göstererek istifa etmesi Meclis gündemine taşındı. 

 CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tyarafından hazırlanan soru önergesinde Kurt’un Kültür Bakanlığı tarafından istifaya zorlanıp zorlanmadığı sorusu yer aldı.

Umut Oran’ın, Bakan Ömer Çelik’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt dün neden istifa etti?

Mustafa Kurt’u istifaya siz mi zorladınız, bu doğruysa gerekçeniz nedir?
 
Argo bir cümle nedeniyle oyun mu kaldırılıyor?
 
- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İstanbul Devlet Tiyatroları’nda dün prömiyeri gerçekleştirilen “Güneş Batarken Bile Büyük” oyununun, argo replikler bulunduğu için kaldırılması talimatı verdiğiniz ve Kurt’un da buna direndiği duyumu doğru mudur?
 
Sansür biriminiz mi var?
 
- Bakanlığınıza bağlı bir sansür birimi var mı? Sahnelenecek her eseri siyasi ve ahlaki olarak denetimden mi geçiriyorsunuz?
  
- Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü ve devlete bağlı orkestraların yöneticilerinin geçen sanat sezonunda, sanat kurumlarını lağvetmeyi öngören “Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısı Taslağı’na Hayır” bildirisini imzalayan yöneticilerinin istifaya zorlandığı doğru mudur? Mustafa Kurt da bu nedenli mi istifaya zorlandı?

- DT Genel Müdürlüğü’ne atanacak isimin “her fırsatta TÜSAK’a övgüler düzen” oyuncu Nejat Birecik olduğu bilgisi doğru mudur?

- Önceki DT Genel Müdürü Lemi Bilgin de TÜSAK’a direndiği için mi 31 Mayıs 2013’te ani bir kararla görevden aldınız?

- Devlet Opera ve Balesi (DOB) önceki Genel Müdürü Rengim Gökmen de TÜSAK’a karşı olduğu için mi görevden alındı?

- Ankara DOB Müdürü Aykut Çınar, TÜSAK’a karşı olduğu için mi görevden alındı?

- Önceki DOB Genel Müdür Yardımcıları Şadi Erdoğan, Nilgün Çelebi ile İstanbul DOB Müdürü Suat Arıkan bu nedenle mi görevden alındı, Ankara DOB Müdürü Aykut Çınar aynı gerekçeyle mi istifaya zorlandı?
 

 

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