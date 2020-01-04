İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni yıla "Dans Üçgeni" ile başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2020'ye Bolero, Bahar ve Judith eserlerinden oluşan Dans Üçgeni'yle başlayacak.

İlk eser Bolero, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel'in 1928'de bestelediği en son bale müziği olarak biliniyor. Koreograf Uğur Seyrek'in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği eserinin dünya prömiyeri 1997'de Ankara'da gerçekleştirildi.

Bolero, Uğur Seyrek'in tüm koreografilerinde olduğu gibi hayattan kesitler alınarak, kadın-erkek ilişkileri üzerine kuruldu.

Geçen sanat sezonu dünya prömiyerini yapan Bahar; S. Rahmaninov imzalı müziğiyle neoklasik bir bale. Bu baleyi Orkan Dann, İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yaratmıştı.

Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olan Judith, Çetin Işıközlü'nün müziği üzerine Deniz Özaydın'ın koreografisini günümüz anlayışıyla yeniden yorumladığı modern bale olarak üçgende yerini alacak.

Ünlü İngiliz koreograf Alfred Rodrigues, "İşte bu müzik tam benim aradığım müzik!" diyerek eserin librettosunu yazdı ve 1969'da dönemin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aydın Gün tarafından davet edilerek Ankara Balesi'nde sahneye koydu.

Dans Üçgeni, 8 ve 10 Ocak tarihlerinde saat:20.00'de, 11 Ocak tarihinde saat:16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerin karşısında olacak.