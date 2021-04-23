İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 23 Nisan konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk milli bayram olan 23 Nisan'ı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın (1756-1791) besteleriyle TRT 2 ekranından kutluyor.

İDOB'un çocuklar özelinde tüm sanatseverler için gerçekleştireceği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, TRT 2 ekranlarından, bu akşam saat 19.00'da canlı yayınla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konserin solistleri; şancılar Gülbin K. Günay, Nazlı Deniz Süren, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Caner Akgün, Nejat Işık Belen, Sevan Şencan, piyanist Hüseyin Kaya ve Anıl Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı'dan oluşan yaylı sazlar dörtlüsü.

İDOB, Mozart'ın "Türk Marşı", Yaylı dörtlüsü için bestelediği "Küçük Bir Gece Müziği" ile ünlü operaları "Saraydan Kız Kaçırma", "Don Giovanni"; "Sihirli Flüt" ve "Figaro'nun Düğünü"nden aryalar seslendirecek.

Programda, İDOB'un 23 Nisan etkinliği kapsamında düzenlediği "Opera ya da bale denince aklına ne geliyor" konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik resim yarışmasının da sonuçları açıklanacak.