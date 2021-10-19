İstanbul'daki Sedef ve Kaşık adalarının SİT statüsü değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Ekim’de “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilen İstanbul’daki Sedef ve Kaşık Adalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni ilanla SİT statüsünün değiştiği ortaya çıktı.

30 Eylül’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Sedef ve Kaşık adalarının bazı kısımları “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkinci karada Bakan Kurum’un imzası var

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, bu karardan 18 gün sonra bugünkü Resmi Gazete’de aynı iki adayla ilgili bir karar daha yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda her iki adayla ilgili yeni kararlar duyuruldu.

İlana göre hem Sedef Adası hem Kaşık Adası’ndaki bazı alanların “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiği kaydedildi. Bu kararın 2 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandığı anlaşıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:

“Adalar İlçesi Kaşık Adası Etabı Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 02.09.2021 tarihli oluru ile “Doğal sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir.

“Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” kısmı ise 30.09.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile tescil edilerek 1.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.”

Resmi Gazete’de Sedef Adası için de bire bir aynı metinle aynı ifadelerle ilan yayımlandı.