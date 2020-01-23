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Sağlık

İstanbul’daki Mimar Sinan Devlet Hastanesi domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alanı kapattı

23 Ocak 2020 12:29

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde domuz gribi şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken hastanın sonuçları çıkınca kesin nedeninin belli olacağı öğrenildi.

Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. (İHA)

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