"İstanbul'daki göçmen kuşlarda Batı Nil virüsü saptadık, ölü kuşlara temkinli yaklaşın"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, son günlerde Beylikdüzü ve Avcılar'da görülen kuş ölümleri ve yaptıkları bilimsel araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölü kuşları laboratuvarda incelediklerini, canlı göçmen kuşları da tuzaklarla yakaladıktan sonra incelediklerini belirten Yılmaz, ölü kuşlarda Batı Nil virüsü saptadıklarını söyledi.

Yılmaz, "Batı Nil, kuştan direkt dokunma ile elinizde yara bere yoksa bulaşabilen bir virüs değildir. Sadece kan nakilleriyle, laboratuvar iğne-aletleriyle veya yaralanmalarla olabiliyor" dedi ve ekledi:

"Ancak, kuş gribi öyle değil. Kuş gribi taşıyan kuşa direkt dokunulması halinde el ağız veya burnuna götürürse, bulaşabilir. Bu nedenle ölmüş hayvanlara zaten temkinli yaklaşılması, halkın bilgilendirilmesi lazım. Özellikle kuş gribi bakımından buna dikkat edilmesinde yarar vardır." (DHA)