İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı

Eyüpsultan, Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı henüz bilinmiyor.

Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü görüldü.Hayvan ölülerinin nereden getirilip, kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, şöyle konuştu:

"Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için.''

Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce" diye konuştu.