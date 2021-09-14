İstanbul'da üçüncüsü düzenlenecek olan 'Fringe Festival' nedir?

T24 Kültür Sanat

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen İstanbul Fringe Festival, bu sene 18-26 Eylül günleri arasında hibrit bir festival olarak gerçekleşecek.

Istanbul Fringe Festival 2021 - Hybrid; performans, tiyatro, dans gösterilerinin yanı sıra çocuk oyunları ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Festival, hem Türkiye'den hem de uluslararası sanatçılara, çalışmalarını sergilemek için fiziksel ve dijital bir platform sunacak. Dijital olarak seyirci ile buluşacak gösteriler Mobilet platformu başta olmak üzere festivalin sosyal medya platformlarından da takip edilebilecek.

Bir hafta boyunca sürecek hibrit festivalde üç yabancı, altı yerli gösteri fiziksel olarak; 21 ekip de çeşitli dijital platformlar üzerinden online olarak seyirciyle buluşacak.

Alternatif olan, kenarda kalan: Fringe'in tarihi

İlk olarak 1947'de, o zamanki Edinburgh International Festival'e davetsiz misafir olarak katılan ve festival programında yer almamalarına rağmen gösterilerini ‘bir kenarda' sergileyen sekiz ekip ile başlayan Fringe topluluğu giderek büyür.

“Alternatif olan, kenarda kalan” anlamına gelen Fringe, her yıl dünya çapında 170 bin sanatçıyı, 250 farklı yerde, 60 bin etkinlikte, 19 milyon seyirciyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen fringe festivalleri genellikle alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası bir platformda sergileme fırsatı sunuyor. Programı takip etmek ve detaylı bilgi almak için TIKLAYIN