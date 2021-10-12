Trans cinayeti zanlısına müebbet hapis istemi

İstanbul Fatihte trans birey Kadir Murat Sözübir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdürrahim E. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i, 'trans birey olduğu için verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken yaşanan boğuşmada öldürdüğünü' itiraf eden şüpheli Abdürrahim E. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Amatör olarak vokalistlik yapan ve kendi Youtube kanalında şarkı söylediği videolarını paylaşan Kadir Murat Sözübir Zeyrek Mahallesi'ndeki apartmanda yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Sözübir, vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan komşusunun haber vermesiyle 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma tamamlandı

Şüpheli E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Sözübir'i bıçakladığını söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden E. cinayeti itiraf etti.

İfadesinde cinsel birliktelik amacıyla Sözübir'in Fatih'te yaşadığı evine gittiğini belirten zanlı E., Sözübir'in 'trans birey olduğunu fark edince anlaştıkları 100 TL'yi geri almak' üzere yaşanan tartışmanın ardından taşıdığı sustalıyı salladığı ve pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan şüpheli E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

TIKLAYIN- İstanbul'da trans cinayeti: 100 lira için öldürmüş!

İddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, soruşturma sonucunda 'taraflar arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı, olay günü belli bir ücret karşılığında cinsel birliktelik kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmaya varıldığı, şüphelinin maktülün evindeyken ilişkiye başlanacağı sırada trans birey olduğunun ortaya çıktığı iddiasıyla taraflar arasında tartışma başladığı' anlatıldı.

Zanlının, 'cinsel birliktelik kurmaktan vazgeçip verdiği ücreti geri istediği bu yüzden başlayan tartışmanın arbedeye döndüğü bunun üzerine şüphelinin yanında taşıdığı bıçağı maktule sallayarak ağır şekilde yaraladığı' ifade edildi.

"Müebbet hapisle cezalandırılması istendi"

Adli tıp raporuna göre taraflar arasında ciddi boğuşma yaşandığı ve maktulün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanığın 'dolaylı olarak suçunu kabul ettiği, tahrik ve meşru müdafaaya yönelik hükümlerin uygulanmasının mahkemenin takdirinde' olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Abdürrahim E'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istedi. Zanlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (DHA)