İstanbul'da trans cinayeti: 100 lira için öldürmüş!

İstanbul Fatih'te Abdürrahim E. (25) tarafından 5 Eylül'de evinde bıçaklanan Kadir Murat Sözübir (42), hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve Tekirdağ'da polise teslim olan şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te yaşayan Kadir Murat Sözübilir, 5 Eylül gecesi yalnız yaşadığı evinde vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sözübir, apartmandaki yakınlarından yardım istedi.

Sözübilir, 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Amatör olarak vokalistlik yapan ve Youtube kanalında şarkı söylediği videolarını paylaşan Sözübir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sözübilir'i bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Apartmanda güvenlik kamerası bulunmadığını tespit eden polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis olayın gece olması sebebiyle şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

Kaçan şüpheli Tekirdağ'da teslim oldu

Şüpheli Abdürrahim E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığını söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti. Gözaltına alınan Abdürrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Abdürrahim E., "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in evine gittiğini iddia eden şüpheli Abdürrahim E. ifadesinde şunları söyledi;

"Daha önce telefonda 100 TL üzerinden anlaşmıştık. Parayı masanın üstüne bıraktım. Trans bireyle birliktelik yaşamak istemediğimden parayı geri almak istedim. Kendisi parayı geri vermedi. Beni ittirdi, hakaret etti. Boğuşmaya başladık. Kaçmayı düşündüm ama o sırada beni bir cisimle yaraladı. Ben de üzerimde taşıdığım sustalı bıçağı çıkartarak 3-4 kez rastgele salladım. Tamamen meşru müdafaa kastıyla hareket ettim. Kendisi inerek ailesine haber verdi. O sırada bilinci açıktı. Ben evden çıkıp Balat'a doğru gittim. Pişmanım, bu nedenle teslim oldum. Serbest bırakılmamı talep ederim." (DHA)





