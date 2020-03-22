İstanbul'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldığını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldı. Sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontroller sıklaştırıldı. Yaş almış büyüklerimizi evde kalmaları için tekrar uyarıyor, diğer vatandaşlarımızı da bu konuda incitici davranmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

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