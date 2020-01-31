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Yaşam

İstanbul'da 'Rusya bağlantılı' çeteye operasyon: 16 şüpheli gözaltında

Yapılan aramalarda 11 tabanca, tüfek ve 222 mermi de ele geçirildi

31 Ocak 2020 17:18

İstanbul'da Rusya ile bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi, operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifev'i öldürmek için geldikleri belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, çetenin liderliğini Ukraynalı Andri Malyi'nin yaptığını ifade etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı çeteye bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlardan 1'i Rusya, 3'ü Ukrayna, 4'ü Gürcistan, 8'i Azerbaycan vatandaşı.

Yapılan aramalarda 11 tabanca, tüfek ve 222 mermi de ele geçirildi. (DHA)

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