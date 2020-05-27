İstanbul'da plastik fabrikasında yangın

İstanbul Avcılar'da Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Binada kimsenin olmadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak görgü tanığı Zekeriya Asli, "Yan tarafta dondurma imalathanesi var. Orada kaynak yapıldığı sırada yangın çıkıp plastik fabrikasına sıçramış. Zaten burası 2-3 aydan beri kapalıydı. Plastik deposu olarak kullanılıyordu" dedi. (DHA)