İstanbul'da otobüste kadına şiddet uygulayan adam, polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde halk otobüsünde nişanlısına şiddet uygulayan ve büyük tepki çeken Coşkun A. hakkında flaş gelişme yaşandı. Coşkun A. polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Coşkun A.’nın, halk otobüsünde yanında oturan nişanlısı Sevda O.’ya tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Şüpheli akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Coşkun A.’nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi. Nişanlısının şikâyetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.

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