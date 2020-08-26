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İstanbul'da otobüste kadına tokat atan adam polise, "Şakalaşmak için yaptım" demiş!

Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi

26 Ağustos 2020 08:29

Arnavutköy'de otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat attığı anlar kameraya kaydedildikten sonra sosyal kamuoyunda büyük tepki çeken adamın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Adamın, kadınla nişanlı olduğunu ve şakalaşmak için tokat attığını söylediği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

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