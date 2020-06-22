İstanbul'da 'normalleşme': Hava kirliliği yüzde 38 arttı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin azaltılarak 'normalleşme' sürecine geçilmesiyle birlikte hava kirliliği de hızlı bir artışa geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da havadaki azotdioksit (NO2) oranı, mart, nisan ve mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, İstanbul'da Koronavirüs salgını tedbirleriyle beraber hava kirliliği oranının bir dönem iyileştiğini söyledi.

Hava kirliliğinin azaldığı dönemde açık havada İstanbul'dan Uludağ'ın rahat bir şekilde görüldüğünü belirten Toros, "Mart, nisan, mayıs ayında İstanbul'da hava kirliliği büyük oranda azalmıştı. Çünkü insanlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalıyor, araç pek kullanmıyordu" diye konuştu.

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Hareketlilik arttı, hava yeniden kirlendi

Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber kentte insan kaynaklı hareketlilik arttığını belirten Toros, insanların dışarıdaki hareketliliğinin artmasının iyileşen havanın yeniden kirlenmesine neden olduğunu söyledi.

Toros, binalar arasında, yol kenarlarında, parklarda, binalarda yeşil alanların çoğaltılmasının önemine vurgu yaparak, "Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmalıyız. Atıkları azaltmalı ve oluşan atıkları yerinde ayrıştırarak geri dönüşüm ve yeniden kullanım veya atıkların yeniden işlenmesini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.