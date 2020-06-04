İmamoğlu: Salgından sonra hava kirliliği yüzde 30-40 azaldı; hedefimiz yenilenebilir enerjinin payını yüzde 18'e çıkarmak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiklerinde binde üç olan İstabul’un elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payını görevlerinin sonu olan 2024 yılında yüzde 18’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü EUROSOLAR Türkiye’nin her yıl düzenlediği IRENEC Uluslararası Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansları’nın onuncusunun açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul adına yüzde yüz yenilenebilir enerji hedefinin hangi yılda hedeflediklerini kısa süre sonra bütün dünyaya anons etmek istediklerini de belirtti. “Bu deklerasyonu 16 milyon insan adına imza atarak bu hedeften bizden sonra göreve gelen insanların da şaşmadan bu yolda yürümelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

"Hava kirliliği azaldı"

Sanayileşmenin fosil yakıtlarından beslenen bir enerji sürecini önümüze getirdiğini ifade eden İmamoğlu, bunun doğal yaşamın tahrip edilmesine bir ortam yarattığını ve insan yaşamını tehdit etmekte olduğunu da belirtti.

İmamoğlu, bununla birlikte Covid-19 sürecinin bazı olumlu etkilerinin görüldüğünü de belirterek, “İstanbul’da yaptığımız ölçümlerde bu süreçte hava kirliliğinin yüzde 30—40 civarında azalması sözkonusu oldu. Ve İstanbul’un manzarası, boğazı, denizi, doğası görüntü olarak bile değişmeye başladı" dedi.