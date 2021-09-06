İstanbul'da metronun simgesi değişti 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "İstanbul’da metronun yeni simgesi! I U" ifadesini kullandı.
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İstanbul'daki metro hatlarının simgesi "M" harfiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında metro inşaatlarına ilişkin polemik yaşanmıştı.