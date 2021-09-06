İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında metro simgesi gerilimi; "1992'den beri M'dir, M olarak kalacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da metro simgesinin "U" olarak değiştiğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yanıt verirken, simgenin 1992'den beri "M" olduğunu belirtti ve "M olarak kalacak" dedi.

İBB Sözcüsü Ongun, metro simesinin değiştiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu'na yanıt verdi.

Twitter'dan Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımını alıntılayan İBB Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."

TIKLAYIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti