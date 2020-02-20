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Yaşam

İstanbul'da metrodaki arıza giderildi, seferler normale döndü

20 Şubat 2020 08:56

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşandı. Metro seferleri teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denilmişti.

İkinci bir paylaşımda bulunan Metro İstanbul, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale dönmüştür" dedi.

 

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