İstanbul'da metrodaki arıza giderildi, seferler normale döndü

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşandı. Metro seferleri teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denilmişti.

İkinci bir paylaşımda bulunan Metro İstanbul, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale dönmüştür" dedi.