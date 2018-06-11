İstanbul da listede; işte dünyanın en fazla çevre kirliliğine yol açan kentleri

Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF) projesi kapsamında, dünyanın çevre için en büyük tehlike arz eden kentlerin sıralaması çıkarıldı. Norveç, İsveç, ABD ve Japonya’dan biliminsanlarının üzerinde çalıştığı modele göre dünyanın çevreyi en çok kirleten kent Seul olurken İstanbul listenin 30'uncu sırasında yer aldı.

Şehirlerin karbon ayakizlerindeki potansiyel düşüşleri hesaplamak adına hazırlanan bu genişlikteki ilk proje olma ünvanına sahip araştırma, küresel karbondioksit salımının yüzde 18’inin sadece 100 ülkeden geldiğini ortaya koydu.

İncelenen 187 ülkenin 98’inde ilk 3 büyük şehir ulusal karbon salımının yüzde 25’inden daha fazlasına yol açıyor. Artık nüfusun yüzde 54’ünü barındıran şehirler, küresel enerji üretiminin yüzde 70’ini kullanıyor.