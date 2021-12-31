İstanbul'da kayınpederini göğsünden bıçaklayan geline hapis cezası

İstanbul Bağcılar'da meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan, Buket Güneş'e "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Buket Güneş katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğunu belirtti.

Kayınpeder şikâyetinden vazgeçti





Mağdur kayınpeder Nihat Güneş celse arasında gelinine yönelik şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Duruşmada son savunmasını yapan tutuksuz sanık Buket Güneş "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi. Mahkeme heyeti sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.(DHA)