Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa!

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen toplandı. Beyoğlu'nun Taksim meydanına çıkan yolları ve Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim çıkışları da tamamen kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında toplanan kadınların yürüyüşü polis barikatıyla kesildi. Kadınlara polis biber gazıyla müdahale etti, 34 kişi gözaltına alındı.

21.08 Karaköy'e ulaşan kadınlar eyleme burada devam etti. Kadınların önü polis tarafından kesildi.

20.36 Sıraselviler caddesinden ayrılan kadınlar Karaköy'e ulaştı.

20.25 Polis Sıraselviler caddesinde sloganlarla bekleyen kadınlara müdahale etti. Polis plastik mermi ve biber gazı ile kadınları dağıtmaya çalıştı. Çok sayıda kadın polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındı.

Video: Merve Bavra

20.21 Kadınların bir kısmı Karaköy yönüne yürürken bir kısmının Sıraselviler caddesi girişinde polis barikatı önünde sloganlarla bekleyişi sürüyor. Polis kadınlara dağılma uyarısı yapıyor.

20.03 Kadınlar Sıraselviler caddesinden Karaköy yönüne doğru yürüyüşe geçti.

19.20 Sıraselviler'de polis barikatına ulaşan kadınlar "Barikatı aç", "Kadın, yaşam Özgürlük", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları atıyor.

18.57 Beyoğlu'nun ara sokakları ve Sıraselviler'de bir araya gelen kadınlar pankart ve sloganlarla yürüyüşe hazırlanıyor.

18.30 Sıraselviler'in Taksim meydana çıkışı polis tarafından kapatıldı.

Anadolu yakasından gelen kadınlar Taksim'e gelirken bindikleri vapurda "Feminist mücadelemizin geri dönüşü yok" yazılı pankart açtı.

Feminist Gece Yürüyüşü İnisiyatifi yazılı bir açıklama yaparak "8 Mart yasaklanamaz" dedi. Gece yürüyüşünün her sene türlü bahanelerle yasaklanmaya çalışıldığını hatırlatan kadınlar "Feminist isyanımızdan, umutlarımızdan, birlikteliğimizden, neşemizden, arzularımızdan geri adım atmaya hiç niyetimiz yok" dedi.

Açıklamanın tamamı:

TIKLAYIN - İstanbul Valiliği: Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart etkinliklerine izin yok

TIKLAYIN - Uluslararası Af Örgütü: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik yasak derhal kaldırılmalı