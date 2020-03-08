Uluslararası Af Örgütü: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne yönelik yasak derhal kaldırılmalı

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da gerçekleştirilmek istenen Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklaması hakkında yaptığı açıklamada "Yetkililerin doğru olanı yaparak 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesini sağlamak için hâlâ zamanı var. Bu akşam binlerce kişinin İstanbul’un sokaklarında toplanması bekleniyor. Bu nedenle, Uluslararası Af Örgütü olarak İstanbul Valiliği’ne hiçbir gerekçesi olmayan bu yasağı derhal kaldırma çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Barışçıl toplanma hakkının kullanılması, Türkiye yasalarına göre hükümet yetkililerinin iznine tabi değildir"

Uluslararası Af Örgütü açıklamda, devletlerin barışçıl toplanma hakkının yasalarda olduğu gibi uygulamada da kolaylaştırmakla yükümlü olduğuna dikkat çekerek "Barışçıl toplanma hakkının kullanılması, Türkiye yasalarına göre hükümet yetkililerinin iznine tabi değildir. Bu hak, Anayasa ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Tüm dünyada kadınların haklarını aramak, sorunlarını, taleplerini ve itirazlarını paylaşmak için her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdikleri barışçıl gösteri ve yürüyüşler, kadınların hak mücadelesinde önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye’de de kadınlar, hakları için her yıl 8 Mart’ta sokağa çıkarak barışçıl gösteri ve yürüyüş haklarını kullanıyor."

"İstanbul Valiliği yasaklamak yerine, desteklemeli ve gerekli güvenliği sağlamalıdır"

"8 Mart Gece Yürüyüşü, kadınların Türkiye’de düzenlediği en kapsamlı etkinliklerden biridir. Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere yönelik baskılar ve son yıllarda artan haksız ve hukuka aykırı yasaklar, kadın hareketinin görünürlüğüne ve mücadelesine zarar veriyor. İstanbul Valiliği, bu ve buna benzer yürüyüşleri yasaklamak yerine, desteklemeli ve gerekli güvenliği sağlamalıdır. Kadınlar hiçbir endişe duymadan barışçıl protesto hakkını kullanabilmelidir.

Yetkililerin doğru olanı yaparak 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesini sağlamak için hala zamanı var. Bu akşam binlerce kişinin İstanbul’un sokaklarında toplanması bekleniyor. Bu nedenle, Uluslararası Af Örgütü olarak İstanbul Valiliği’ne hiçbir gerekçesi olmayan bu yasağı derhal kaldırma çağrısı yapıyoruz."

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