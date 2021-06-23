İstanbul’da kadın terapisti darp edip cinsel tacizde bulunan kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy’de ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapisti darp edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki Şevket K. gözaltına alındı. Olay sırasında kendisini polis olarak tanıttığı belirlenen Şevket K’nın üzerinden sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.

Kadıköy, Bağdat Caddesi, Feneryolu üzerinde 18 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Müşteri olarak 44 yaşındaki terapistten randevu alarak, iş yerine giden Şevket K, bir süre sonra polis kimliği göstererek, içeride arama yapacağını söyledi. Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra terapist kadına cinsel tacizde bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Terapistin şikayeti üzerine polis alarma geçti.

Polis, dün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında şüpheli Şevket K.(51)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve polis rozeti ele geçirildi.

Hem darp etmiş hem cinsel tacizde bulunmuş

Şevket K’nın kadını silah kabzasıyla darp ettiği ardından cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edildi

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 8 ayrı suçtan Emniyet'te kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)