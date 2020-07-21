İstanbul'da ilk yerleşik yaşamın başladığı yer 'Tarihi Yarımburgaz Mağaraları' çöplerle doldu

"Maalesef kıymeti bilinmiyor"

Başakşehir'de yaşayan ve mağaralara verilen zarara tepki gösteren Cihan Yılmaz, "Yetkililer ilgilenmediği için böyle oluyor. Burası çok değerli bir yer. Değerlendirilse güzel olur. Girişe demir yapılmış ama yarım yapılmış. Demir tam yapılsaydı iyi olurdu ve içeri girilmezdi. En azından bir temizlense daha güzel olacak.

Madde bağımlıları, içki içenler buraya çekiyor arabasını burada içiyorlar. Gerçekten buranın kıymeti bilinmiyor. Hakikaten kıymeti bilinse burası çok güzel bir yer. Biz mustarip oluyoruz. Maalesef kıymeti bilinmiyor. Yerlerde hep içki şişeleri var. Önlem alınsa daha iyi olmaz mı? Maalesef biz bu alanları değerlendirmeyi bilmiyoruz. Burası hepimizin. Bu tarih bizim kendimize ait. Biz sahip çıkmazsak başkası sahip çıkmaz. Tarihi eserlerimizin kıymetini bilelim" ifadelerini kullandı.