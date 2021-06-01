İstanbul'da haziran sergileri: 19 sergi sizi bekliyor

T24 Kültür Sanat

Sanat dünyasında, sosyal mesafe önlemleri eşliğinde sergiler açılmaya devam ediyor. Eskisi gibi görkemli açılışların olmadığı bugünlerde galeriler ve müzeler hayatta kalmaya çalışırken sanatçıları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyorlar.

Şehrin birçok noktasına yayılan bu İstanbul sergi takviminde, mayıs ayında görülmesi gereken 19 sergiye göz atın.

Arter Irmak Caddesi 13, Dolapdere www.arter.org.tr

1- [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon' kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Sergi 5 Aralık'a kadar açık.

2- David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)' adlı etkileşime açık yapıtı Karbon'da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968'de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı', daha sonra CIE'den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. Sergi 1 Ağustos'a kadar açık.

3- Gökcisimleri Üzerine

Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu'ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. Sergi 1 Ağustos'a kadar açık.

4- Sesli Dizi 3: Dinleyen Gözler İçin

Arter Koleksiyon'unda yer alan ve müzikle güzçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hakim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri' keşfederek hayallere dalabilirsiniz. Sergi1 Ocak'a kadar açık.

5- Nevin Aladağ: izler

Nevin Aladağ'ın ‘İzler' adlı üç kanallı video yerleştirmesi sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart'ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çiziyor. Sergi 25 Temmuz'a kadar açık.

6- Tedbir

Bu sergi başta sağlık olmak üzere ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda sıkça duyup sürekli kullandığımız ‘tedbir' kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Sergide Hamra Abbas, Halil Altındere gibi isimlerin yapıtlarını görebilirsiniz. Açılış: 3 Haziran. Bitiş tarihini öğrenmek için Arter ile iletişime geçebilirsiniz.

7- Füsun Onur: Opus II -Fantasia

Onur'un diğer pek çok yapıtı gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıyor. Açılış: 3 Haziran. Bitiş tarihini öğrenmek için Arter ile iletişime geçebilirsiniz.

Borusan Contemporary Baltalimanı Hisar Caddesi, Perili Köşk 5, Rumelihisarı borusancontemporary.com

8- Düş Suda

‘Düş Suda' Borusan Contemporary'nin internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor. Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, EllenKooi, Frank Thiel gibi isimlerin eserlerini Edip Cnsever'in aynı adlı şiiriyle ilişkilediren sergi teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. AR destekli Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulamasıyla güncel sanatın önemli eserlerini Boğaz hattında üç boyutlu görebilirsiniz. Sergi 6 Mart 2022'ye kadar açık.

İstanbul Modern

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu

www.istanbulmodern.org

9- Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer

Selma Gürbüz masallar, mitler, söylenencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarıyla karşımızda. İstanbul Modern'in kıdemli küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan sergi, geçen ay kaybettiğimiz sanatçının 35 yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor.

Meşher

İstiklal Caddesi 211, Beyoğlu

www.mesher.org

10- Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki

Meşher'de Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan bir seçki sergileniyor. Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi'nin kuruluşunun 40. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu sergi, sizi Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Müzenin kırk yıllık tarihinde gelişen ve zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sergiye, aynı isim ile hem Türkçe hem İngilizce yayımlanan kitabı da eşlik ediyor. Sergi, 1 Ağustos'a kadar açık.

Pera Müzesi

Meşrutiyet Caddesi 65, Tepebaşı

www.peramuzesi.org.tr

11- Zevk Meselesi

'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi. Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor. Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi. Sergi, 6 Haziran'a kadar açık.

TIKLAYIN | Küratör Ulya Soley, ‘Zevk Meselesi'ni T24 okurları için anlattı

12-Voronoi

Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi oddviz'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan ilhamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. Müzede "Kahve Molası" sergisi kapsamında bir bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yaklaşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiyle ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Voronoi, koleksiyonda bulunan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserleri güncel ve dijital bir dil aracılığıyla bugüne aktarıyor. Fiziksel ile dijitalin birbirine temas ettiği noktalara odaklanan ve ikisi arasındaki geçişliliği vurgulayan video, kültür varlıklarının korunması, saklanması, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreçlerde kurumsal olarak müzelerin oynadığı rolü düşündürürken, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, başlığını modellenen objelerin dijital ortamda kırılmasına olanak tanıyan matematik fonksiyonundan alıyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar açık.

13- İmkansız Eve Dönüş

Lübnan asıllı ressam, yazar, aktivist ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini bu retrospektifte keşfedebilirsiniz. Serhan Ada ve Simone Fattal'in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen Etel Adnan'ın eserlerini İstanbul'a taşıyor. Sergi, 8 Ağustos'a kadar açık.

Rezan Has Müzesi

Kadir Has Caddesi 23A, Fatih

www.rhm.org.tr

14- Gündelik Yaşamın Arkeolojisi

Rezan Has Müzesi, ziyaretçilerini gündelik yaşamın 9.000 yıllık geçmişini keşfetmeye davet ediyor. M.Ö 6500-M.S 1.300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor. Sergi, 1 Eylül'e kadar açık.

Sadberk Hanım Müzesi

Piyasa Caddesi 25/29, Büyükdere

sadberkhanimmuzesi.org

15- Motif

Sadberk Hanım Müzesi 40. kuruluş yıl dönümü ‘Motif' sergisiyle kuruluyor. Koleksiyonda bulunan 466 eser arasından seçilen 500'e yakın motifin yer aldığı sergi, müzeye bütün eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde sunuyor ve farklı coğrafyalarda karşılaşmış kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Sergi 31 Ekim'e kadar açık.

SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu

www.saltonline.org

16- İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken

Bu sergi, insan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini ele alıyor. Aynı zamanda bir kamu programı olan sergi belirmekte olan yeni mevsimleri özellikleriyle görünür kılmaya yönelik seçili vaka araştırmalarını bir araya getiriyor. Meriç Öner ve onur Yıldız tarafından programlanan ‘İkincil: Mevsimler Sürüklenirken' Cooking Sections'ın bu proje için ürettiği beş işten oluşuyor. 7 Nisan'da açılacak sergi, 22 Ağustos'a kadar gezilebilir.

SALT Galata

Bankalar Caddesi 11, Karaköy

www.saltonline.org

17-Ardışık

‘Ardışık' programı kapsamında SALT Galata'da Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs- onur Gökmen'in bağımsız sunumları yer alacak. ‘Ardışık' çocukluklarını 80'lerde, ilk gençlik yıllarını 90'larda yaşamış sanatçılar arasındaki kuşak bağına odaklanıyor. Program Barış Doğrusöz'ün ‘Güç Odağı' video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başladı. Sergi, Ocak 2022'ye kadar açık.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

İstiklal Caddesi 161, Beyoğlu

www.ykykultur.com.tr

18- Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz

Tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Aayaz'ın tiyatrı arşivinden seçki sunan sergi, üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm sanatçının İstanbul'daki Ermenice tiyatro ve etkinliklerine odaklanıyor. İkinci bölümde Ayvaz'ın 1946-1996 yıllarında yayımladığı Kulis dergisi, son bölümde ise Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçı, topluluk, oyun ve mekân ele alınıyor. Sergi 25 Temmuz'a kadar açık.

Zülfaris Sinagogu

Büyük Hendek Caddesi 39, Karaköy

19- Olimpos Sergileri II: Peyzaj

‘Olimpos Sergileri' serisinin ikincisi olan 'Peyzaj' temalı grup sergisi, Taner Ceylan'ın küratörlüğünde gerçekleşiyor.

Sanatçının Olimpos'taki zeytinliğinden elde edilen gelirle devam eden sergi serisinde sanatla gelen yine sanata dönüşüyor. ‘Olimpos Sergileri' Taner Ceylan'ın yakından takip ettiği kimi sanatçıların üretim süreçlerini sanatın temel kavramlarıyla buluşturma deneyine dayanıyor.

Serinin peyzajlardan oluşan bu ikinci sergisinde; Ahu Akgün, Akın Güreş, Aysun Şentürk, Ayşe Tuğ, Ayşenur Şentürk, Can Ünlü, Elif Çatlıoğlu, Gurur Birsin, İsmail Yılmaz, Kadir Selçuk Yaşa, Özlem Yılmaz, Pelin Hazal Aktaş ve Yağız Gülseven resim, heykel, fotoğraf, desen ve yerleştirmeleri ile yer alıyor.

Bu yıl serginin tasarımını, Mevce ve Eren Çıracı tarafından kurulan mimarlık ve tasarım ofisi FIELDS gerçekleştiriyor. Olimpos Sergileri; her yıl sanat tarihinin temel konularından birine odaklanan sergi ve kitap projesi olarak devam ediyor. Sergi 11 Haziran'a kadar açık.