İstanbul'da hangi ilçenin havası daha kirli, hangi ilçenin havası daha temiz?

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Eylül 2020 İstanbul Çevre Bülteni'ni yayınladı.

İstanbul’da ağustos ayında hava kalitesi endeksi %9 oranında iyileşme gösterdi. En yüksek hava kirliliği Mecidiyeköy, Kağıthane 2 ve Başakşehir istasyonlarında ölçüldü.

İstanbul’da 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 33 iken 1-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında %9 oranında iyileşme göstererek 30’a düştü. Haziran ayına göre iyileşme ise %12 olarak gözlemlendi. Ağustosta en yüksek hava kirliliği Mecidiyeköy, Kağıthane 2 ve Başakşehir istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Maslak, Sarıyer ve Arnavutköy istasyonlarında kaydedildi.

2019 yılı ile 2020 yılının aynı dönemleri (1 Haziran – 31 Ağustos) karşılaştırıldığında ise en büyük iyileşme Kandilli, Çatladıkapı, Kağıthane 1 ve Göztepe istasyonlarında kaydedildi. İstanbul’da son beş yılda en yüksek hava kirliliği 2017 yılında görüldü. İstanbul’da son beş yıl için haziran-ağustos dönemi Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek ortalama değer 36 ile 2017 yılında ölçüldü. En düşük ortalama değer ise 31 ile 2019 yılında ölçüldü.

14 Eylül itibariyle İstanbul’daki barajların doluluk oranı %42,57

İstanbul’a su veren 10 barajın 14.09.2020 tarihi itibarıyla ortalama doluluk oranları %42,57 olarak gerçekleşti. En yüksek doluluk oranları %75,17 ile Darlık ve %65,04 ile Ömerli Barajı, en düşük doluluklar ise %7,67 ile Pabuçdere ve %8,02 ile Kazandere Barajı oldu.

Ömerli Barajı %65’lik doluluk oranıyla İstanbul’un barajlardaki suyun %41,4’ünü oluşturdu

İstanbul barajlarının en büyüğü 235.371.000 m³ azami biriktirme kapasitesi ile Ömerli Barajı, en düşük kapasiteli baraj ise 6.231.000 m³ ile Istrancalar Barajı olup; Ömerli Barajı tek başına %65’lik doluluk oranıyla İstanbul’un barajlarındaki toplam suyun %41,4’ünü kapsadı.

Son on yıldaki baraj doluluk oranlarına bakıldığında en yüksek doluluk %65,56 ile 2011 yılında en düşük doluluk ise %14,71 ile 2014 yılında görüldü.

Son bir yıldaki aylık baraj doluluk oranlarına bakıldığında en yüksek doluluk %68,98 ile 2020 yılının Nisan ayında en düşük doluluk ise %36,67 ile 2019 yılının aralık ayında görüldü.