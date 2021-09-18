İstanbul'da fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)