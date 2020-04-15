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Koronavirüs

İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

15 Nisan 2020 17:12

Sokağa çıkma yasağının olacağı 18 Nisan Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arası 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 tarihlerindeki nöbetçi eczaneler ilaç hizmeti verecek. Saat 18.00 sonrası ise sadece cumartesi günü nöbetçi eczaneleri hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü ise sadece o günkü nöbetçi eczaneler açık olacak.

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