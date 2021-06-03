İstanbul’da CHP’nin 39 ilçe başkanından imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Yıldırım Bayezid Camii eski imam-hatibi Mustafa Demirkan'ın Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında düzenlenen icazet töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" ifadeleri nedeniyle, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuduğu' gerekçesiyle 39 ilçe başkanıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla 31.05.2021 Pazartesi gününden itibaren bu hafta boyunca 39 ilçe başkanı tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurularının devam etmekte olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk'e atfen, "zalim ve kafir" demişti. Demirkan'ın sözleri tepki çekerken, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demirkan'a sert sözlerle yüklenirken, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür" diyen Bahçeli, " Suyu bulandıran bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır, maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü oluğu olmadıkları mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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TIKLAYIN - Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

TIKLAYIN - Bahçeli'den imam Mustafa Demirkan tepkisi: Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir