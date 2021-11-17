İstanbul'da bir genç, anne ve babasını vurduktan sonra intihar etti!

İstanbul Küçükçekmece'de 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici, 43 yaşındaki annesi Sakine Ekici ve aynı yaştaki babası Yusuf Ekici'yi mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerin ardından odasına giderek intihar etti.

Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi. (DHA)