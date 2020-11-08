42. İstanbul Maratonu'nda ilk defa Avrupa'dan Asya'ya koşuldu; maratonu Benard Cheruiyot Sang ve Diana Chemtai Kipyogei kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, Yenikapı’dan verilen start ile başladı. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez gerçekleştirildi.

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4 bin kişilik kısıtlı parkur

Maratonda Koronavirüs pandemisi tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Organizasyonda saat 8.45’te paten, sonra saat 8.50’de tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da 42 kilometre elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratonun başlangıç alanına, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte geldi.

İmamoğlu, “Böylesi güzel bir organizasyonda bütün hassasiyet, KCvid’e dönük bütün hassasiyet gözetilmiştir. Tabi gönül isterdi yüz binlerce İstanbulluyla beraber köprüde bu koşunun startını verelim. Ama dünya ve ülkemiz, böylesi önemli bir süreçten geçiyor. Umarım, seneye bütün sorunlarını aşmış İstanbul’umuzda yüz binlerle yine aynı startı veririz. Katılan bütün konuklarımıza, İstanbul milletvekillerimize, CHP İl Başkanı’mıza, bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İmamoğlu, "Burada yine her sene olduğu gibi Asya’dan Avrupa’ya iki kıtanın birleştiği yerde, hem barış adına hem dostluk adına hem sağılık adına, bütün güzel duygular adına, yüz binlerce vatandaşımızla yürüyerek geçelim; ama ne yazık ki Covid-19 buna mani oldu. Olsun, sağlık koşullarını sağlayarak sporcularımıza geçiş imkanı sağladık. Bu yıla özgü, sporcular, ilk kez hem Avrupa’dan Anadolu’ya geçecekler hem sonra tekrar Anadolu’dan Avrupa’ya geçecekler. Yani iki kez köprüden geçmiş olacaklar. Çok kıymetli ve özel bir an, onlar adına. İstanbullu hemşehrilerimizle inşallah seneye, bu Covid sürecini de akılla, bilimle aşarak, yine o coşkuyu burada yaşatalım istiyoruz. Bugün bu maratonun, İstanbul’un olimpiyat ruhunun kıvılcımı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’a olimpiyatta çok yakışır. Çünkü İstanbul, spor kültürü olan insanlarla dolu bir şehir. Bunun da en güzel simgesi, bu koşu. Umarım, ilerleyen dönemlerde, en yakın, en kısa dönemlerde İstanbul’a olimpiyatları hep beraber kazandırırız.” ifadesini kullandı.

Sanal koşular yapıldı

42. İstanbul Maratonu’nda bu yıl başka bir heyecan daha yaşandı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte 'Tek başına bizimle koş!' sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Maraton kademeli yapıldı

Maratonun startı Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak yapıldı. Sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralanırken, 4'erli sıralar halinde 5'er saniye aralıklarla yarışa başladı. Sporcular ayrıca start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.

Maraton tarihinde bir ilk: 15 Temmuz Köprüsü iki kez koşuldu

42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşuluyor. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın geçti. Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya’ya gitti. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip oldu. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerledi. Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiçbir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergâhını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son buldu.

Kazananlar belli oldu

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibari ile trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

Metrobüsler FSM Köprüsü’nü kullanacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00’dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.