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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

08 Kasım 2020 11:26

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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu bugün koşuldu.

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 Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru oldu.

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N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

646

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

746

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

846

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

946

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1146

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1246

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1346

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1446

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1546

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1646

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1746

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1846

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

1946

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2046

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2146

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2246

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2346

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2446

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2546

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2646

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2746

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2846

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

2946

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3046

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3146

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3246

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3346

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3446

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3546

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3646

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3746

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3846

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

3946

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4046

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4146

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4246

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4346

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4446

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4546

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

4646

Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler

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42. İstanbul MaratonuAsyaAvrupayarış
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