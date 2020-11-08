Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
08 Kasım 2020 11:26
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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu bugün koşuldu.
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Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru oldu.
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N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.
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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
646
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
746
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
846
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
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Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1146
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1246
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1346
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1446
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1546
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1646
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1746
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1846
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
1946
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2046
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2146
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2246
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2346
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2446
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2546
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2646
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2746
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2846
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
2946
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3046
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3146
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3246
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3346
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3446
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3546
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3646
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3746
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3846
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
3946
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4046
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4146
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4246
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4346
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4446
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4546
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
4646
Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçti; 42. İstanbul Maratonu'ndan kareler
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