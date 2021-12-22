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Çevre

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı

22 Aralık 2021 11:42

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre,  son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

İstanbul’da aralık ayı başında yüzde 40’lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı.

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