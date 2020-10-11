İstanbul'da 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı pazartesi günü toplu taşıma 8 saat ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptı. 12 Ekim Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. Yolcular, İstanbulkart'larını okutarak ücretsiz geçiş sağlayabilecek.

Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.