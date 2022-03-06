İstanbul'da 8 Mart etkinlikleri: Kadınlar meydanlarda buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şehrin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak. İBB’nin kuruluşlarından İSKİ kadın çalışanları adına 2 bin 254 ağaç dikerken kentteki kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada ilk ulaşım seferlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Kadınlara ilk İETT seferi ücretsiz

Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. BELBİM AŞ ve İETT iş birliği sonucunda, kadınlar İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz yapabilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

İyilik istasyonu

İstanbul Vakfı ile İBB, 8 Mart tarihinde ‘İyilik İstasyonu’ adındaki projeyi hayata geçirecek. Söz konusu projede maddi durumu iyi olan kadınların bağışladığı giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta gibi ürünler Levent metro istasyonunda satışa çıkacak. Elde edilen gelir kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacak. Metro AŞ. “Eşitlik Burada” söylemi ile kadın ve erkek çalışanlarının fotoğraflarından oluşan afiş çalışması da yapacak. Metro AŞ. Genel Müdürü Özgür Soy’un kadrajından çıkan fotoğraflar tüm metro duraklarına asılırken, bu afişlerin yanına cinsiyetçi söylemlerin doğru halinin yer aldığı afişler de asılacak.

Kadın cinayetleri balkondan TİRAD'la anlatılıyor

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla İstiklal Caddesi’nde Balkonda Tirad adıyla bir performans sergilenecek. Performans 8 Mart’ta saat 14’te Beyoğlu Tünel meydanında bir balkonda gerçekleşecek. “Her başarılı erkeğin arkasında bir KADIN; balkondan düşerek ölen her kadının arkasında bir ERKEK var” sloganını öne çıkaran performans da oyuncu Balca Aydoğdu yer alıyor.

Kadınlar meydanlarda buluşuyor

8 Mart’ta Kartal Çeçenistan Parkı ve 9 Mart’ta Bağcılar Meydanı’nda kadınlar saat 14.00-16.00 arasında İBB etkinliklerinde bir araya gelecek. Her iki etkinlikte de gerçekleştirilecek okuma tiyatrosunda, Şehir Tiyatrosu oyuncuları Mor Çatı Derneği’nin hazırladığı kadın öykülerini seslendirecek. İstanbullu kadınlar Modern Dans, Darb-ı Raks gösterisi ve davul şovla 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlayacak.

Şehir Tiyatroları'ndan 4 oyun

İBB Şehir Tiyatroları, Kadınlar Günü’nde dört özel oyunu İstanbullularla buluşturacak. Kadın hikâyelerinin anlatıldığı oyunlar, ücretsiz olarak izlenebilecek. Oyunların davetiyeleri 3 Mart 2022 Perşembe günü 11.00’den itibaren İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, 11.15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek. İki kişiyle sınırlı olan davetiyeler salonların dolmasıyla birlikte kapatılacak.

Usta oyuncuların performanslarına tanıklık edilecek oyunlar, 20.30’da başlayacak. Özen Yula’nın yazıp yönettiği Hayat Der Gülümserim, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği Melek, Müze Gazhane Büyük Sahne’de; Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği Yaftalı Tabut, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği Çın Sabahta, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde sahnelenecek.

Renkler ve figürlerle kendi dünyalarını çiziyorlar

İstanbul’un iki yakasında yer alan açık alanlara kurulacak büyük tuvallerde kadınlar istedikleri figürü ya da resmi özgürce çizebilecek, renkler ve desenlerle kendi dünyalarını anlatacaklar. Etkinlik; 8 Mart’ta Kartal

Çeçenistan Parkı, Galatasaray Lisesi önü ve Ataşehir Deprem Parkı’nda, 9 Mart’ta ise Bağcılar ve Zincirlikuyu Meydanı ile Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda eş zamanlı olarak saat 14.00’te düzenlenecek.

KADINLAR ANLATIYOR

İBB Kültür Dairesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların yaşadığı sorunları söyleşilerle de dile getirecek. Ümraniye İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde 8 Mart’ta saat 14.00’te gerçekleştirilecek Mor Gündem başlıklı söyleşiye, avukat Yelda Koçak, Prof. Dr. Nilgün Tutal ve Psikolog Irmak Ayazoğlu katılacak.

9 Mart’ta saat 10.00’da, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü Özlem Gürses’in yaptığı söyleşi de, İBB Spor Kulübü Kadın Sporcuları başarılarının sırrını anlatacak.

İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 9 Mart’ta saat 18.00’de moderatörlüğünü İBB Engelliler Müdürlüğü’nden Nilay Yazıcıoğlu’nın yapacağı “Bizim Öykümüz, Bizim Sesimiz” başlıklı söyleşide Engelli Kadınlar Derneği’nden avukat Ayşe Begüm Başbozkurt engelli kadınların dünyasını, yaşadıkları sorunları konuşacaklar.

Sergi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 8-28 Mart tarihlerinde, adını Ursula K. Le Guin’in Kadınlar Rüyalar Ejderhalar kitabı ve bu kitaptan yola çıkarak hazırladıkları aynı adlı sergiden alan Kre Kolektif ‘in Ses-Siz-Biz Bir Sergisi gezilebilecek. Küratörlüğünü Dr. Aslı Bilge’nin yaptığı sergide Kre Kolektif’i oluşturan altı kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

Konser, film ve diğer etkinlikler

Dünya Emekçi Kadınlar günü İBB Kültür Merkezleri’nde de konserler, tiyatro ve film gösterimleri ile kutlanacak. 8 Mart Salı günü İBB Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde Çeşni Dantel konseri, İBB Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde Halam Geldi film gösterimi, İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde Kendine Ait Bir Oda oyunu ile İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Martıların Öteki Hikayesi oyunu sahnelenecek.

9 Mart Çarşamba günü ise; İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Ali-Aysun Kocatepe Sembol Kadınlarımız konseri, Ümraniye İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde Bulutları Beklerken film gösterimi, İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde Makbuş oyunu ile İBB Fatih Kültür Merkezi’nde

Kurtuluş Son Durak ve ve ile İBB Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Duande belgesel film gösterimi gerçekleşecek.