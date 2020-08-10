İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada ilk rapor çıktı: Şoför, kusurlu bulundu

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü ve şoförün yol boyu 2 kez yolcular tarafından uyarıldığı otobüs kazasının ilk inceleme raporunda şoför kusurlu bulundu.

Dün sabah Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşen, 5 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı kazanın ilk raporu tamamlandı.

Yapılan incelemede, bölge trafik ekiplerinin, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Raporda şoför Duygulu’nun 2918 No'lu Karayolları Kanunu'nun “Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri” düzenleyen 84’ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre, Karabük’ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.

TIKLAYIN - 5 kişinin öldüğü 25 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında şoför, yol boyunca iki kez direksiyon kontrolünü kaybetmiş