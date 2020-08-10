5 kişinin öldüğü 25 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında şoför, yol boyunca iki kez direksiyon kontrolünü kaybetmiş

İstanbul'da 5 kişinin ölümüne, 25 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs kazasında yolcular şoförün 6 saat boyunca hiç mola vermediğini, yol boyunca iki kez de uyuyakaldığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Otobüs şoförünün kızı ise babasının gündüzleri ek iş olarak taksicilik yaptığı iddialarına, “Çok önceden taksicilik yapmıştı, şu an tek işi otobüstü. İşten gelir uyurdu, bizimle bile vakit geçiremiyordu, sohbet etmeye zor vakit bulurduk” diye yanıt verdi. Kaza sonrasında makine mühendisi Alpay Lök de, İçişleri Bakanlığı’na, "Çalışma şartları ve güzergâhlarda yeni bir düzenleme yapılsın" diyerek seslendi.

İddiaya göre, Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı otobüs gece saat 00.00’da Doğan Duygulu yönetiminde Karabük’ten yola çıktı. Otobüs, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra otogara doğru giderken İstanbul Eyüpsultan Çiftalan mevkisinde saat 06.15’te kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerledikten sonra beton üst geçidin ayağına çarptı.

Yolcuların anlatımına göre, yaklaşık 6 saat boyunca mola vermeyen Doğan Duygulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesi yakınlarında iki kez direksiyon kontrolünü kaybetti. Yolcuların ikazı üzerine Gebze’de mola veren şoför, tekrar yola çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, otobüs şoförünün kızı, babasının gündüzleri ek iş olarak taksicilik yaptığı iddialarına, “Çok önceden taksicilik yapmıştı, şu an tek işi otobüstü. Otobüste de uzun süren seyahatler yapıyordu, ek iş yapmaya zamanı bile yoktu. İşten gelir uyurdu, bizimle bile vakit geçiremiyordu, sohbet etmeye zor vakit bulurduk” şeklinde yanıt verdi.

Makine mühendisi Alpay Lök, 5 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul’daki Metro firmasına ait otobüs kazası sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) şehirlerarası otobüslerde sık yaşanan şoför uyumalarının önlenebilmesi için 4 önlem alınması önerisinde bulundu. Lök, otobüslerin pandemi nedeniyle 4 ay boyunca çalışamadığını, otobüslerin parasızlıktan bakıma götürülmediğine dikkat çekti.

Bazı şoförlerin gündüz halk otobüslerinde çalışıp geceleri kısa mesafelerde şehirlerarası otobüs kullanabildiklerini belirten Lök, “Şoförler mevzuat gereği 9 saatten fazla şehirlerarası otobüs kullanamıyorlar ancak çalışma baskısı var. Bir otobüs 3 şoförle ayda 50 bin kilometre yol yapıyor” dedi.

"Çalışma şartları ve güzergâhlarda yeni bir düzenleme yapılsın"

İçişleri Bakanlığı’na 4 öneri sunan Lök, “Turizm ve Şehirlerarası otobüslerin çalışma şartları ve güzergâhlarında yeni bir düzenleme yapılsın. Uzun yol ve gece sürüşü olan yollarda 2016 model yılı ve sonrası otobüsler zorunlu tutulsun. 2015 ve öncesi otobüsler ise kısa mesafe ve gündüz yollarında kullanılsın. Sürücülerin gelişmiş acil fren sistemini (AEBS) manuel olarak iptali önlensin” diye konuştu.