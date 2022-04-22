İstanbul’da 23 Nisan coşkusu: Etkinliklerin programları açıklandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Müze Gazhane, Yenikapı Etkinlik Alanı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde düzenlenen etkinlikler ile kutlanacağı açıklandı.

İşte o etkinliklerin içerikleri:

Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği

''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-24 Nisan’da Müze Gazhane’ye gelen çocukları birbirinden renkli ve eğlenceli bir etkinlik programı bekliyor. Ücretsiz etkinliklerimize tüm minikler davetlidir.''

Etkinlik Programı:

23 Nisan 2022, Cumartesi

12.00 – 18.00 Gün Boyu Yüz Boyama, Sosis Balon, Jonglörlük, Maskotlar, Bubble Show, Bando, Palyaço / Gazhane Meydan

12.00 – 12.30 Baby Concerts – Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk / Meydan Sahne

12.30 – 13.00 Bando Gösterisi / Meydan

13.00 – 13.30 Sihirbazlık Gösterisi / Meydan Sahne

13.00 – 14.00 Paten Partisi (6-14 Yaş) *Kask ve dizlik zorunludur / T Binası Önü

13.30 – 14.00 Çocuklar İçin Egzersiz / Meydan Sahne

13.30 – 14.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan

14.00 – 15.00 Çocuklarla Felsefe ve Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (7-11 Yaş) / T Binası Atölye

14.00 – 14.45 Çocuklar için Müzik Atölyesi – Beden Perküsyonu / Meydan Sahne

14.45 – 15.00 Bando Gösterisi / Meydan

15.00 – 15.30 Bubble Show / Meydan Sahne

15.30 – 16.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan

15.45 – 16.00 Bando Gösterisi / Meydan

16.00 – 17.00 Çocuklar için Heykel Atölyesi (9-14 Yaş) / T Binası Atölye

16.00 – 16.30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu / Meydan Sahne

16.30 – 17.00 Çocuklar İçin Zumba / Meydan Sahne

17.00 – 17.45 Çocuklar İçin Müzikli Masallar / Meydan Sahne

17.30 – 18.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan

17.45 – 18.00 Bando Gösterisi / Meydan

24 Nisan 2022, Pazar

12.00 – 18.00 Gün Boyu Yüz Boyama, Sosis Balon, Jonglörlük, Maskotlar, Bubble Show, Bando, Palyaço / Meydan

12.00 – 12.45 Bir Kelebeğin Yolculuğu – Duyusal Oyun Atölyesi (2-4 Yaş) / T Binası Atölye

12.30 – 13.00 Bando Gösterisi / Meydan

13.00 – 14.00 Paten Partisi (6-14 Yaş) *Kask ve dizlik zorunludur / T Binası Önü

13.00 – 13.30 Sihirbazlık Gösterisi / Meydan Sahne

13.00 – 14.00 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan

13.30 – 14.00 Çocuklar İçin Kahkaha Yogası / T Binası Önü

13.30 – 14.30 Çocuklar İçin Sulu Boya Atölyesi (7-12 Yaş) / T Binası Atölye

13.45 – 14.00 Bando Gösterisi / Meydan

14.00 – 14.45 Çocuklar İçin Müzikli Masallar / Meydan Sahne

14.45 – 15.00 Bando Gösterisi / Meydan

15.00 – 16.00 Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi / Meydan

15.00 – 16.00 Renklerin Maceralı Yolculuğu (6-12 Yaş) / T Binası Atölye

15.30 – 16.00 Çocuklar İçin Ritim ve Dans Atölyesi / Meydan Sahne

16.00 – 17.00 Çocuklar İçin Heykel Atölyesi (9-14 Yaş) / T Binası Atölye

16.30 – 17.00 Baby Concerts – Notaların Dansı / Meydan Sahne

17.00 – 18.00 Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi / Meydan

17.15 – 17.30 Bando Gösterisi / Meydan

Yenikapı 23 Nisan Çocuk Karnavalı

''23 Nisan’da Yenikapı Etkinlik Alanı’na gelen minikleri tüm güne yayılan birbirinden renkli ve eğlenceli bir etkinlik programı bekliyor. Etkinlikler ücretsizdir.''

Etkinlik Programı:

10.00-11.00 DJ Müzik

11.00-11.15 Sabah Sporu

11.15-11.30 DJ Müzik

11.30-12.00 Kids Zumba

12.00-12.30 Arı Maya

12.30-13.00 Mahalle Evleri Çocuk Korosu

13.00-13.30 Kukuli Çizgi Film Gösterimi

13.30-14.00 Kukuli Konseri

14.00-14.20 Sihirbaz Gösterisi

14.20-14.40 Maşa ile Koca Ayı

14.40-15.00 Jonglör Gösterisi

15.00-15.45 Evvel Zaman İçinde (Müzikli Kuklalı Tiyatro Oyunu)

15.45-16.00 Kids Zumba

16.00-16.30 Kukuli Konseri

16.30-18.00 Nil Karaibrahimgil Konseri

Miniatürk 23 Nisan Etkinlikleri

''Birbirinden değerli mimari eserlerin 1/25 oranındaki küçültülmüş hallerine yer vererek ziyaretçilerine mini bir kültür turu atma fırsatı sunan Miniatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden keyifli etkinlikleri çocuklarla buluşturacak. Miniatürk’e giriş bileti alanlara etkinlikler ücretsizdir.''

Etkinlik Programı:

22 Nisan Cuma 11.00 – 13.00

Sokak Oyunları

Karagöz ve Hacivat

Jonglör Gösterisi

Çocukla Seslendirme Atölyesi

23 Nisan Cumartesi 13.00 – 17.00

MC Show

Mini Konser

Kukla Gösterisi

23 Nisan Resim Atölyesi

Bando Gösterisi

Vantrolog

Maskotlar

Ritim Show

Geleneksel Çocuk Oyunları

Renkli Çerçeve Atölyesi

24 Nisan Pazar 14.00 – 16.00

Animasyon ve Yarışmalar

Müzede Drama

İllüzyon Gösterisi

Mandaldan Tırtıl Atölyesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi 23 Nisan Etkinlikleri

''Ziyaretçilerini İstanbul’un Fethi’ne götürerek tarihte uzun bir yolculuğa çıkaran Panorama 1453 Tarih Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minikleri birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturacak.''

Etkinlik Programı:

23 Nisan Cumartesi

Türk Bayraklı Şapka Atölyesi | 11.00

''Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinliğe katılmak için ilerleyen günlerde buradan kayıt olabilirsiniz.''

Maskot Bando | 12.00

''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''

MC Show | 13.30

''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''

Müzikli Masal Anlatımı | 14.45

''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''

Sokak Oyunları ve Yarışmalar | 16.00

''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''

Funky Kids Çocuk Konseri | 17.30

''Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinliğe katılmak için ilerleyen günlerde buradan kayıt olabilirsiniz.''