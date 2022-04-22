İstanbul’da 23 Nisan coşkusu: Etkinliklerin programları açıklandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Müze Gazhane, Yenikapı Etkinlik Alanı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde düzenlenen etkinlikler ile kutlanacağı açıklandı.
İşte o etkinliklerin içerikleri:
Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği
''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-24 Nisan’da Müze Gazhane’ye gelen çocukları birbirinden renkli ve eğlenceli bir etkinlik programı bekliyor. Ücretsiz etkinliklerimize tüm minikler davetlidir.''
Etkinlik Programı:
23 Nisan 2022, Cumartesi
12.00 – 18.00 Gün Boyu Yüz Boyama, Sosis Balon, Jonglörlük, Maskotlar, Bubble Show, Bando, Palyaço / Gazhane Meydan
12.00 – 12.30 Baby Concerts – Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk / Meydan Sahne
12.30 – 13.00 Bando Gösterisi / Meydan
13.00 – 13.30 Sihirbazlık Gösterisi / Meydan Sahne
13.00 – 14.00 Paten Partisi (6-14 Yaş) *Kask ve dizlik zorunludur / T Binası Önü
13.30 – 14.00 Çocuklar İçin Egzersiz / Meydan Sahne
13.30 – 14.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan
14.00 – 15.00 Çocuklarla Felsefe ve Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (7-11 Yaş) / T Binası Atölye
14.00 – 14.45 Çocuklar için Müzik Atölyesi – Beden Perküsyonu / Meydan Sahne
14.45 – 15.00 Bando Gösterisi / Meydan
15.00 – 15.30 Bubble Show / Meydan Sahne
15.30 – 16.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan
15.45 – 16.00 Bando Gösterisi / Meydan
16.00 – 17.00 Çocuklar için Heykel Atölyesi (9-14 Yaş) / T Binası Atölye
16.00 – 16.30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu / Meydan Sahne
16.30 – 17.00 Çocuklar İçin Zumba / Meydan Sahne
17.00 – 17.45 Çocuklar İçin Müzikli Masallar / Meydan Sahne
17.30 – 18.30 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan
17.45 – 18.00 Bando Gösterisi / Meydan
24 Nisan 2022, Pazar
12.00 – 18.00 Gün Boyu Yüz Boyama, Sosis Balon, Jonglörlük, Maskotlar, Bubble Show, Bando, Palyaço / Meydan
12.00 – 12.45 Bir Kelebeğin Yolculuğu – Duyusal Oyun Atölyesi (2-4 Yaş) / T Binası Atölye
12.30 – 13.00 Bando Gösterisi / Meydan
13.00 – 14.00 Paten Partisi (6-14 Yaş) *Kask ve dizlik zorunludur / T Binası Önü
13.00 – 13.30 Sihirbazlık Gösterisi / Meydan Sahne
13.00 – 14.00 Çocuklar İçin Jonglörlük Atölyesi / Meydan
13.30 – 14.00 Çocuklar İçin Kahkaha Yogası / T Binası Önü
13.30 – 14.30 Çocuklar İçin Sulu Boya Atölyesi (7-12 Yaş) / T Binası Atölye
13.45 – 14.00 Bando Gösterisi / Meydan
14.00 – 14.45 Çocuklar İçin Müzikli Masallar / Meydan Sahne
14.45 – 15.00 Bando Gösterisi / Meydan
15.00 – 16.00 Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi / Meydan
15.00 – 16.00 Renklerin Maceralı Yolculuğu (6-12 Yaş) / T Binası Atölye
15.30 – 16.00 Çocuklar İçin Ritim ve Dans Atölyesi / Meydan Sahne
16.00 – 17.00 Çocuklar İçin Heykel Atölyesi (9-14 Yaş) / T Binası Atölye
16.30 – 17.00 Baby Concerts – Notaların Dansı / Meydan Sahne
17.00 – 18.00 Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi / Meydan
17.15 – 17.30 Bando Gösterisi / Meydan
Yenikapı 23 Nisan Çocuk Karnavalı
''23 Nisan’da Yenikapı Etkinlik Alanı’na gelen minikleri tüm güne yayılan birbirinden renkli ve eğlenceli bir etkinlik programı bekliyor. Etkinlikler ücretsizdir.''
Etkinlik Programı:
10.00-11.00 DJ Müzik
11.00-11.15 Sabah Sporu
11.15-11.30 DJ Müzik
11.30-12.00 Kids Zumba
12.00-12.30 Arı Maya
12.30-13.00 Mahalle Evleri Çocuk Korosu
13.00-13.30 Kukuli Çizgi Film Gösterimi
13.30-14.00 Kukuli Konseri
14.00-14.20 Sihirbaz Gösterisi
14.20-14.40 Maşa ile Koca Ayı
14.40-15.00 Jonglör Gösterisi
15.00-15.45 Evvel Zaman İçinde (Müzikli Kuklalı Tiyatro Oyunu)
15.45-16.00 Kids Zumba
16.00-16.30 Kukuli Konseri
16.30-18.00 Nil Karaibrahimgil Konseri
Miniatürk 23 Nisan Etkinlikleri
''Birbirinden değerli mimari eserlerin 1/25 oranındaki küçültülmüş hallerine yer vererek ziyaretçilerine mini bir kültür turu atma fırsatı sunan Miniatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden keyifli etkinlikleri çocuklarla buluşturacak. Miniatürk’e giriş bileti alanlara etkinlikler ücretsizdir.''
Etkinlik Programı:
22 Nisan Cuma 11.00 – 13.00
Sokak Oyunları
Karagöz ve Hacivat
Jonglör Gösterisi
Çocukla Seslendirme Atölyesi
23 Nisan Cumartesi 13.00 – 17.00
MC Show
Mini Konser
Kukla Gösterisi
23 Nisan Resim Atölyesi
Bando Gösterisi
Vantrolog
Maskotlar
Ritim Show
Geleneksel Çocuk Oyunları
Renkli Çerçeve Atölyesi
24 Nisan Pazar 14.00 – 16.00
Animasyon ve Yarışmalar
Müzede Drama
İllüzyon Gösterisi
Mandaldan Tırtıl Atölyesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi 23 Nisan Etkinlikleri
''Ziyaretçilerini İstanbul’un Fethi’ne götürerek tarihte uzun bir yolculuğa çıkaran Panorama 1453 Tarih Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minikleri birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturacak.''
Etkinlik Programı:
23 Nisan Cumartesi
Türk Bayraklı Şapka Atölyesi | 11.00
''Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinliğe katılmak için ilerleyen günlerde buradan kayıt olabilirsiniz.''
Maskot Bando | 12.00
''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''
MC Show | 13.30
''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''
Müzikli Masal Anlatımı | 14.45
''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''
Sokak Oyunları ve Yarışmalar | 16.00
''Etkinliğe katılmak için rezervasyon / kayıt gerekmemektedir.''
Funky Kids Çocuk Konseri | 17.30
''Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinliğe katılmak için ilerleyen günlerde buradan kayıt olabilirsiniz.''