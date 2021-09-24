İstanbul'da 1600 yıllık Bizans Çeşmesi bulundu: "Kentte bilinen ayakta kalabilmiş en eski tarihli çeşme"

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında Bizans çeşmesi bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün açığa çıkan çeşmenin kentte bugüne kadar bulunan en eski tarihli çeşme olduğunu söyledi.

Fatih’te, sahil yolu üzerinde Küçük Ayasofya ile Cankurtaran arasında kalan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan sarayın restorasyon çalışmaları sırasında Bizans çeşmesi bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün açığa çıkan 1600 yıllık Bizans çeşmesi hakkında bilgi verdi. Bukoleon Sarayı ile ilgili kazı çalışmalarının yaklaşık 1 yıl önce başladığını belirten Polat, şunları söyledi:

"En eski çeşme"

Kazı 6-7 metrelik toprakla dolu bir alanda yapıldı. Kazılar sırasında açığa çıkarmaya başladık. Bukoleon Sarayı 1600 yaşında ve tarihteki önemli saray komplekslerinden biri. Kamuoyu şu an binlerce yıllık sarayın görünmeyen etaplarını şimdi görüyor. Biz indikçe, kazdıkça bu alanda çalışma yapanların hiç görmediği, bilmediği bir sarayı ortaya çıkarmış oluyoruz. 6 metreye yakın bir kazı yaptık. Girdiğimiz yer anıtsal giriş kapısının olduğu hol. Girişin karşısında görmüş olduğunuz çeşme dün açığa çıktı. Üst kısım kazılmaya başlandığında niş olduğunu düşünmüştük. Kazı bitince fark ettik ki bu bir çeşme. Arkasındaki sarnıçla beraber bir su haznesi var. Gördüğünüz açıklıktan su tahliyesi var. Bu çeşmenin şöyle bir önemi var; İstanbul’un bulunmuş şu ana kadar ki ayakta kalabilen en erken tarihli çeşmesi. 1600 yıllık bir yapı grubuna ait bir çeşme. İstanbul’da bilinen ve çalışmayla açığa çıkarılmış en eski tarihli çeşme ve sarnıç yapıları.

"Sarayın galeri yolu da açığa çıktı"

Bunun dışında da sarayda başka kompleks yapılar var. 6-7 metreye yakın indik, zemin düzeyine indik, kazılar devam edecek. Sarayın tamamı restorasyon sonrasında İstanbul’a bir müze olarak kazandırılmış olacak. Aşama aşama yeni buluntular ortaya çıktıkça paylaşacağız. Sarayın galeri yolu da burada açığa çıkmış oldu. Geçiş odaları, kapatılmış dar koridorlar, bugüne kadar hiç bilinmeyen rampalar, yine toprak altında kalmış bir kısmı bugüne kadar Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen malzemeler ortaya çıktı.

"Sarnıç bölümünü kısa sürede açacağız"

İnsanların bir yıl içinde Bukoleon Sarayı’nı gezebilecek şekilde belli etaplarını düzenlemeyi planlıyoruz. Bütün etaplar 2 yıl içinde bitecek. Şu an zaten açık, şantiye gezilebiliyor. 2-3 ay içinde de sarnıç bölümünü açmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin en interaktif insanların takip edebildiği arkeolojik verilerin ve restorasyon çalışmalarını yerinde uzmanlarından dinlediği bir şantiye burası. “