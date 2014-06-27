İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı: 17 Aralık soruşturmasında 'yuh' dedirtmeyiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili olarak, "hata yapmamaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkına girmemek için uğraşıyoruz. Yaptığımız soruşturmalarda arkamızda yuh dedirtecek tasarruflarda bulunmayacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Ses ve görüntü kaydının yapılmadığı yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda Başsavcı Salihoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başsavcı Salihoğlu, "17 Aralık", "25 Aralık", "Selam Terör Örgütü" ve "Uğur Kurt" gibi önemli soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

‘Başbakan dinlendikten sonra

kim kendini güvende hissedebilir’

Yasadışı dinlemelerin Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu ifade eden Başsavcı Salihoğlu, “Başbakan dinlendikten sonra kim kendini güvende hissedebilir. Başbakan ve bakan dinleniyorsa dinleme mi yoksa dinlemenin içeriği mi önemli?" dedi.

Hadi Salihoğlu, Selam örgütü dosyasının basına sızması ile ilgili bir soruşturma olup olmadığına ilişkin soruya ise, “Susma hakkımı kullanıyorum" diye yanıt verdi.

‘Hata yapmamaya çalışıyoruz’

"17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının başlamasının ardından 6 ay geçmesine rağmen henüz neden tamamlanmadığı" sorusuna ise Salihoğlu, “Hata yapmamaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkına girmemek için uğraşıyoruz. Yaptığımız soruşturmalarda arkamızda yuh dedirtecek tasarruflarda bulunmayacağız. Ciddi olaylar bunlar. Tüm Türkiye sallandı. Halkımız verilen kararları görecek. Sorumluluğumun bilincindeyim" diye konuştu.

‘Soruşturma bitince açıklayacağız’

Bir gazetecinin “Gezi olayları döneminde Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen Z. D. İle ilgili soruşturma dosyasında saldırının görüntüleri var mı? Soruşturma ne aşamada?" sorusu üzerine Salihoğlu, görüntü olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Salihoğlu, “Soruşturma bitince açıklayacağız" dedi.

‘İzin yazısı henüz gelmedi’

'Okmeydanı'ndaki cemevinde polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt soruşturmasında İstanbul Valiliği'nin polisle ilgili soruşturmaya izin verip vermediği' sorusu üzerine Başsavcı Salihoğlu, "İzin yazısı henüz gelmedi" şeklinde cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak herkese eşit mesafede olduğunu ifade eden Hadi Salihoğlu, “Ne siyasi iktidarı yıpratmak ne de yaranmak için çalışacağız. Ben herkesin başsavcısıyım" diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu'nu arayıp özür diledim’

Salihoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sehven ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak da, "Burada bir yanlışlık oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı. Ben hemen kendisini arayıp özür diledim" dedi.

‘Ateşin içinde oturuyoruz’

"Zor bir yerdeyiz. Ateşin içinde oturuyoruz" diyen Başsavcı Salihoğlu, "Oğlumun 25 Aralık soruşturmasında adı geçen bir işadamının avukatı olduğu iddia edildi. Allahtan korkun. Ben 21 Ocak'ta buraya geldim. Oğlum da 'Yok öyle birşey' dedi. Bu günlere onurum şerefimle geldim. Allaha ısmarladık deyip gideceğiz" ifadelerini kullandı.