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'Sehven' Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran savcıdan suç duyurusu

Savcı Mehmet Demir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu görevini yürüttüğü sırada yaptığı bir işlemden dolayı grup toplantısında kendisine alenen hakaret ettiğini savundu

22 Mayıs 2014 10:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "sehven" ifadeye çağırmasıyla tanınan Edirne Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine maruz kaldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Savcı Demir, ayrıca CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç aleyhine de suç duyurusunda bulundu. Demir, suç duyurusu dilekçesini Başsavcı vekili Ali Cengiz Hacıosmanoğlu'na verdi.


'26 yıllık Cumhuriyet Savcısıyım'

 
Savcı Demir dilekçesinde, 1960 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğduğunu belirterek, “1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 1988 yılından bu yana kesintisiz olarak Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım" dedi.

 
'Kılıçdaroğlu bana alenen hakaret etti'

 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu görevini yürüttüğü sırada yaptığı bir işlemden dolayı grup toplantısında kendisine alenen hakaret ettiğini savunan Savcı Demir, “Söz konusu davetiyenin sehven çıkarıldığını belirttim. Sehven kelimesinin içeriğinde aslında bir nezaket ve özür de barındırmasına rağmen, şüpheli 6 Mayıs 2014 tarihli Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında hakkımda, 'sana diplomayı kim verdi', 'Bilal'in savcısı', 'savcı bozuntusu', 'kim oluyorsun sen' sözlerini sarf ederek alenen hakaret etmiştir" dedi.

Gürsel Tekin'in de 29 Nisan tarihinde düzenlediği basın toplantısında kendisi için, 'hukuk ağzıyla konuşmuyor, maganda ağzıyla konuşuyor' dediğini hatırlatan Savcı Demir, Haluk Koç'un da iki ayrı defa düzenlediği basın toplantılarında, 'herkes haddini bilsin, herkes aklı kadar boyu kadar konuşsun' dediğini hatırlattı.

Her üç ismin de bu sözlerle kendisine alenen hakaret ettiğini savunan Savcı Demir, “Kişilik haklarım zedelendi" dedi. Savcı Demir, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve Haluk Koç aleyhine TCK'nın hakaret suçunu düzenleyen 125/3-a ve 125/4. maddelerinden soruşturma başlatılarak haklarında dava açılmasını istedi.

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