İstanbul Coffee Festival başlıyor; program belli oldu

İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe doyarken, festival boyunca 32 canlı konser gerçekleşecek.

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında yeni normaller ve alınan ekstra önlemlerle kahve severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-3 Ekim’de gerçekleşen Ankara Coffee Festival’in ardından pandemi sürecinde normalleşme koşullarında gerçekleşecek olan festivalde kahveseverler üst düzey sağlık önlemleri ile İstanbul’luların buluşma noktası olan Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelecek.

Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ve katılımcıları ile birlikte 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.

Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.

Konser programı ise şöyle:

7 Ekim Perşembe

10:00-11:00 Dengi Dengine

11:00-12:00 Safiye

12:00-13:00 Bengisu

13:00-14:00 Jabbar

15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya

16:00-17:00 Kürşat Nayim

17:00-18:00 Ece Barak

18:15-19:15 Feridun Düzağaç

10:00-11:00 Ezgi Pakel

11:00-12:00 Alper Yıldırım

12:00-13:00 MEY&Baybisbald

13:00-14:00 Fikri Karayel

15:00-16:00 Bengisu

16:00-17:00 Ars Longa

17:00-18:00 Ezgi Yelen

18:15-19:15 Burak Kut

09 Ekim Cumartesi

10:00-11:00 The Golden Shore

11:00-12:00 The Abrakadabralar

12:00-13:00 Astrı Velvet

13:00-14:00 Sattas

15:00-16:00 Elçin Orçun

16:00-17:00 Safiye

17:00-18:00 Fırat Akarsel

18:15-19:15 Can Bonomo

10 Ekim Pazar

10:00-11:00 Vince The Moon

11:00-12:00 Hazi

12:00-13:00 Ece Barak

13:00-14:00 Melis Fiş

15:00-16:00 Kürşat Nayim

16:00-17:00 Ezgi Yelen

17:00-18:00 Ege Çubukçu

18:15-19:15 Gökhan Türkmen