İstanbul Çınar Hotel'de, çalışanlara mobbing iddiası

Sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'te, 5 yıldızlı İstanbul Çınar Hotel'de çalışanlara mobbing uygulandığına dair bir belge paylaşıldı.

'asmode' rumuzlu Ekşi Sözlük yazarının gündeme getirdiği iddiaya göre, Çınar Hotel Genel Müdürü Esen Çetingil, tüm müdürlüklere 'telefonla ulaşılamayan' izinli personellerin evlerine kontrol amaçlı bir ekip gönderileceğini belirten bir yazı gönderdi. "İstirahatlerin yarısının bozuk düzenden dolayı keyfi alındığının" savunulduğu yazıda, "Her şeyi ile kanuni çalıştığımız için kanuni işlemlere hiçbir şey yapamamaktayız. Fakat her türlü kontrol hakkımızı kullanırız. Bu olaylar ile düzgün çalışan personelin hakları ihlal edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

'Kontrol hakkı' adı altında, işçinin özel alanına müdahale ve mobbing tehdidi sayılabilecek duyuru metni şöyle:

"İstirahatli personel hakkında, tüm departmanlara;

Bugüne kadar birçok defalar Personel İdari İşleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve departman müdürlerine ikazda bulunmama rağmen hala istirahatli, izinli veya tatilde olan personele telefonla ulaşılamamaktadır. Gerektiği halde istirahatli olan personelin evine kontrol gönderilecektir. Bu işleri Personel İdari İşler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü takip edecektir.

Tüm personel turizm sektöründe çalıştığını ve nasıl çalışacağını unutmamalıdır. İstirahatlerin yarısının bozuk düzenden dolayı keyfi alındığının farkında olmamıza rağmen her şeyi ile kanuni çalıştığımız için kanuni işlemlere hiçbir şey yapamamaktayız. Fakat her türlü kontrol hakkımızı kullanırız. Bu olaylar ile düzgün çalışan personelin hakları ihlal edilmektedir. Tüm müdürlerin dikkatine.

Bilgi edinilmesi.

Esen Çetingil."