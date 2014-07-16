İstanbul Caz Festivali'nde ustalar buluşuyor

İstanbul Caz Festivali, “Ustalarla Buluşmalar” kapsamında bu yıl da müzikseverlerin kaçırmaması gereken bir projeye evsahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 21’inci kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında 2006 yılından bu yana Türkiye’ye komşu coğrafyalardan gelen ve Türk müziği ile benzer kaynaklardan beslenen dünyaca ünlü sanatçıları, Türkiye'den usta isimlerle yeni ve özgün üretimler sergilemek üzere bir araya getirdiği "Ustalarla Buluşmalar" konserleri başlıyor.

16 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilecek European Azerbaijan Society-Avrupa Azerbaycan Topluluğu TEAS sponsorluğundaki konserde, Azerbaycan cazının en önemli isimlerinden, “Bakustik caz”ın yaratıcısı, besteci ve piyanist Salman Gambarov’a dört oktavlık sesi ve doğaçlamadaki yeteneğiyle tanınan ünlü caz vokalisti Yıldız İmrahimova, usta gitarist Önder Focan, caz ve klasik müziği ustaca birleştiren Şenova Ülker, Rubato Topluluğu ile kendinden bahsettiren usta udcu Fatih Ahıskalı ve Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden davulcu Ferit Odman eşlik edecek.

Ustalarla Buluşmalar konserinin biletleri 90 TL, 70 TL, 50 TL ve 40 TL (öğrenci) üzerinden, Biletix satış kanalları, hizmet bedeli ödemeden ana gişe İKSV’den ve konser günü mekanda açılacak gişelerden temin edilebilecek. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri biletleri %20–25 oranındaki “Lale üyelerine özel indirimlerle alabilecek. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak.

Festival artık çok daha ulaşılabilir

21. İstanbul Caz Festivali, 16 gün boyunca Twitter hesabını Kaan Sezyum’a, Instagram hesabını da Muhsin Akgün’e emanet ediyor. Müzikseverler festival programına ise, festivalin resmî web sitesi caz.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilecek. Vodafone Red’in katkılarıyla geliştirilen İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilecek.

Festivaldeki konserlerin bilgilerinin yanı sıra İstanbul Caz Festivali Broşürü ve İstanbul Caz Festivali Dergisi’ne AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebilen İKSV Kitaplık üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

İstanbul Caz Festivali geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin programını dopdolu bir içerikle tanıttığı festival dergisini yayımlıyor. Türkiyeli sanatçılardan yazılar ve görüşlerin de yer aldığı dergi, festival mekanlarından temin edilebiliyor.