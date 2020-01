İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

13 farklı mekânda 200’ü aşkın yerli ve yabancı ismin sahne alacağı İstanbul Caz Festivali, 1 - 16 Temmuz arasında Garanti Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Festival kapsamında Dr. House rolüyle tanınan komedyen Hugh Laurie’den son dönemin balad kraliçelerinden Katie Melua’ya kadar caz ve popun farklı kanatlarından 28 konserle izleyici ile buluşacak. Festival Zülfü Livaneli’nin Mevlana şiirlerinden bestelediği ‘The Rumi Suite - The Eternal Day’in dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.

Karaköy Bej’de gerçekleştirilen davette sırasıyla festivalin düzenleyicisi İKSV’nin genel müdürü Görgün Taner, Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen ve Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin sahneye çıkarak yeni yılın caz programını tanıttı. Gece Muhsin Akgün, Elif Çağlar, Çağlayan Çevik, Kaan Sezyum ve Emel Kurhan’ın DJ performanslarıyla devam etti. 21. İstanbul Caz Festivali’nde sahne alacak bazı isimler şöyle:

Hugh Laurie: Namı diğer Dr. House demek ne kadar hakkaniyetli olur bilinmez... Zira Britanyalı komedyen Hugh Laurie’nin ne oyunculuk kariyeri başrolünde olduğu ‘House’ dizisinden ibaret (Stephen Fry’la oluşturduğu ikiliyle yıllardır Britanya mizahının akla gelen ilk isimlerinden) ne de yetenekleri oyunculukla sınırlı. Aynı zamanda yazarlık, yönetmenlik gibi maharetlerin de sahibi Laurie, son yıllarda hınzır tavrını blues’da devam ettiriyor. ‘House’ dizisi bittikten sonra çıkardığı iki albümü ‘Let Them Talk’ ve ‘Let It Rain’, “orta sınıf beyaz bir İngilizden böyle bir has blues’cu çıkarttığı” için eleştirmenlerin takdirini kazandı. Şimdi de İngiliz mizahının has blues’la nasıl biraraya gelebildiğini göstermek için İstanbul’da. Tabii ki izleyiciyle diyaloğu ihmal etmeyecek Hugh Laurie’nin The Copper Bottom Band eşliğindeki konseri 9 Temmuz 21.30’da Açıkhava Sahnesi’nde .

Katie Melua: Bu sene Caz Festivali’nin en çok pop’a çalan konseri, ilk kez İstanbul’a gelecek Katie Melua’nınki. Çok yönlü kadın ozanların son temsilcilerinden Gürcü asıllı İngiliz Melua, Tiflis’teki heyheyli zamanlarından Britanya listelerine giden sıradışı hikayesiyle, 10 Temmuz’da Açıkhava Sahnesi’nde. Tahmin edersiniz, ‘Nine Million Bicycles’, ‘Closest Thing to Crazy’ ve Cure cover’ı ‘Just Like Heaven’ gibi Melua hoşluklarının İstanbul’da en iyi tınlayacağı yer tam da Açıkhava Sahnesi.

Chick Corea & Stanley Clarke: Cazseverler için kağıt üstünde bile en heyecan verici Caz Festivali etkinliği bu olsa gerek. Eserleri caza giriş kontenjanından her cazseverin albüm koleksiyonuna giren Corea ve Clarke, kendi klasiklerinin akustik yorumuyla beraber sahnede! Piyanist Corea ve kontrabasçı/bas gitarist Clarke, cazda çığır açan grupları Return to Forever’ın şarkılarının yorumuyla 8 Temmuz 21.30’da Haliç Kongre Merkezi’nde.

Mehliana feat. Brad Mehldau & Mark Guiliana: Elektronik ve cazın birleşiminin sadece ‘Chill-out’ toplamalarına yakışacağını düşünüyorsanız Mehliana’ya kulak vermelisiniz. 1990’lardan itibaren en yenilikçi caz piyanistlerinden biri olarak gündemdeki Brad Mehldau, Beat Music grubuyla tanınan davulcu Mark Guiliana’yla biraraya geliyor, elektroniği cazı sınırlara hapsetmek için değil ufkunu açmak için kullanıyor. 8 Temmuz 19.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde.

Rumi Suite - The Eternal Day: Yazar, yönetmen, müzisyen Zülfü Livaneli bir kez daha müzik sahnesinde. Sanatçının Mevlana şiirlerinden bestelediği ‘Rumi Suite’ dünya prömiyerini İstanbul Caz Festivali’nde yapıyor. Caz formları ve geleneksel müziğin harmanlandığı eser, vokalist Romy Camerun ve neyzen Burcu Karadağ’ı barındıran Henning Schmiedt altılısı tarafından seslendiriliyor. 2 Temmuz 21.30’da Sepetçiler Kasrı’nda.

Parklarda caz: İstanbul Caz Festivali, parkların bir yaşam alanı olduğunu hatırlamak isteyenler için de özel bir proje hazırladı. Şehrin farklı parklarında gerçekleştirilecek ‘Parklarda Caz’ etkinliklerinde Türkiye ve dünyadan genç cazcılar da, deneyimliler de festival ortamını parklara taşıyacak. İstanbul Caz Festivali bu yıl ayrıca şehir sınırlarını da aşarak Türkiye’nin değişik noktalarına uzanacak. New Orleans’lı genç piyanist ve besteci Jon Batiste, topluluğu Stay Human ile İstanbul’daki konserini takiben sırasıyla Yalova, Çanakkale ve Diyarbakır’da da birer konser verecek.