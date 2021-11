İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 28.İstanbul Caz Festivali, İstanbul’un dört bir yanında müzikseverleri ağırlıyor. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen festivalde cazın ve güncel müziğin dikkat çeken yeni sesleri ve usta isimleri şehirde müziğin sınırlarını zorlayan, birbirinden başarılı performanslarıyla sahnede olacak.

Festival üçüncü haftasında pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı “İhtimaller” projesiyle Kenan Doğulu, Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista ve yoğun ilgi üzerine festivalde ikinci konseri eklenen Altın Gün’ü ağırlıyor. Festival’in en ilgi çeken etkinliklerinden Gece Gezmesi de cumartesi “festival içinde festival” havası yaratacak.

Festivalde Bu Hafta

Stefano Di Battista “Morricone Stories” ve Ferit Odman Quintet

14 Eylül Salı, 19.45, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Kariyenin dönüm noktasında yolu orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone ile kesişen Battista, bu bahar çıkardığı 12 parçalık “Morricone Stories” albümününü de Morricone’ya adıyor. Battista ve ekibi festival sahnesinde, 2020 Temmuz’unda kaybettiğimiz Morricone’yi, bestelediği film müziklerinden bir repertuvarla anıyor. Etkinliğin açılışı ise Türk caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşliye emanet.

Kenan Doğulu “İhtimaller”

15 Eylül Çarşamba, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016’da dinleyiciyle buluşan “İhtimaller” ile uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda. Etkinlikte Kenan Doğulu, yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyecek. Gecenin açılışını genç piyanist ve besteci Cenk Esen’in liderliğindeki The Esence Project yapacak.

Altın Gün // Evdeki Saat

16 Eylül Perşembe 19.45, Turkcell Vadi

Klasikleşmiş Türk Anadolu rock şarkıları ve türküleri özgün saykedelik ve funk tınılarıyla birleştiren Hollandalı ekip Altın Gün bugüne kadar Le Guess Who?, Beaches Brew, Lowlands, Best Kept Secret, Montreal, Paléo gibi festivallerde sahneye çıktı. “Caney”, “Goca Dünya”, “Halkalı Şeker”, “Şeker Oğlan”, “Kaymakamın Kızları” gibi dans ettiren repertuvarı ile Grammy adaylığı olan Altın Gün konseri öncesinde ise sahnede yerli bağımsız müziğin sevilen topluluklarından Evdeki Saat olacak.

Altın Gün // Geeva Flava

17 Eylül Cuma 19.45, Turkcell Vadi

16 Eylül’deki ilk açıklanan konserlerinin biletleri hızla tükenen Altın Gün, 17 Eylül Cuma akşamı tekrar festival kapsamında Turkcell Vadi sahnesinde olacak. İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen konserlerin ikincisinde bu kez Altın Gün öncesinde sahnede, türler arasındaki duvarları aşan müziğiyle Geeva Flava olacak.

Gece Gezmesi

18 Eylül Cumartesi, 19.00, Beykoz Kundura

Festivalde geçtiğimiz yıllarda Kadıköy’ün birbirinden güzel mekânlarında “festival içinde festival” havası yaratan Gece Gezmesi, farklı sahnelerle Beykoz Kundura’da hayat bulacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak. Geceye Türkiye’den “caz ve ötesi”nin en başarılı isimlerden Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel; Dilan Balkay, Udgang Trio ve Kâzım gibi bağımsız sahnenin yeni ve ilginç isimleri konuk olacak. Konserler, “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” kapsamında aynı gün gerçekleştirilecek Vitrin panellerine de ev sahipliği yapacak Beykoz Kundura'da, Kundura Sahne işbirliğiyle yapılacak.

Festivalde film gösterimi

“Tripping With Nils Frahm” MUBI işbirliğiyle 28. İstanbul Caz Festivali’nde ilk kez beyaz perdede

Dünyaca ünlü müzisyen Nils Frahm’ın konser filmi Tripping With Nils Frahm, MUBI işbirliğiyle 28. İstanbul Caz Festivali’nde ilk kez beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Victoria ve Manifesto gibi filmlerin müziklerine imza atan ödüllü bestecinin canlı performansı, onu yakından takip eden el kameralarıyla mahrem ve büyülü bir deneyime dönüşüyor.

Benoit Toulemonde’un yönetmenliğini yaptığı Tripping With Nils Frahm, 17 Eylül Cuma 19.30’da, 28. İstanbul Caz Festivali ve MUBI işbirliğiyle Müze Gazhane’de, açık hava sahnesinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Parklarda Caz

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet etmeye devam ediyor. Beş güne yayılarak İstanbul’un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainschmitz sahnede olacak. Müziğini Bursa ve İstanbul gazinolarından dünyaya açan, geçen sene de festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Barbaros Erköse de emektar klarneti ile sahneye çıkacak.

18 Eylül Cumartesi, August, Fainschmitz, Barbaros Erköse, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

19 Eylül Pazar, Caz Cuz, August, Fainschmitz, Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

İBB, Kültür A.Ş. Ve İstanbul Caz Festivali İşbirliğiyle “Festivalde #İstanbulBirSahne”

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha eklendi. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 12 topluluk, festival süresince Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

19 Eylül Pazar - Beşiktaş Sanatçılar Parkı

21.15 - 22.15 Ayşe Tütüncü Dörtlüsü

Festival’de İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklara yönelik etkinlikler

“Caz, Caz, Caz”

18 Eylül Cumartesi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

Festival kapsamında Parklarda Caz ve Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde İKSV Alt Kat katkılarıyla çocuklar ve ailelere yönelik düzenlenen atölye ve etkinlikler devam ediyor. Parklarda Caz dahilinde, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin değerli destekleriyle, 18 Eylül Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 7-12 yaş grubuna yönelik “Caz, Caz, Caz” başlıklı atölye ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Atölyenin yürütücüsü caz vokalisti Sanat Deliorman’a trombon sanatçısı Altay Acar ve ukulele sanatçısı Erkin Soylu eşlik edecek. Çeşitli oyunlar ve enstrüman sesleri aracılığıyla caz ritimlerinin keşfedileceği, scat ve swing ile hareketlenen Caz, Caz, Caz başlıklı atölye, 18 Eylül’de, Parklarda Caz Konserleri öncesinde 18.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek. İKSV Alt Kat’ın festival kapsamında düzenlenen son etkinliği olan “Caz, Caz, Caz” a katılmak için rezervasyon gerekmektedir: rezervasyon.iksv.org/altkat/

